Пилот раскрыл правду о ночной посадке самолетов

Пилот и автор книги «Как посадить самолет» Марк Ванхоенаккер рассказал, насколько сложно на самом деле дается посадка в темное время суток. Об этом сообщает Express UK.

«Большинство из нас думает, что аэропорты очень хорошо освещены, и это правда, если говорить о зданиях терминалов. Однако рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы настолько плохо освещены, что при посадке, особенно в крупных городах, приходится просто искать самое темное место на земле», — пояснил Ванхоенаккер.

По его словам, при посадке ночью пилоты полагаются на летные приборы, навигационные датчики и датчики погоды. Также на внешней стороне самолета расположено несколько лампочек, которые помогают приземлиться.

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Помимо этого, сотрудник авиационной службы безопасности Саран Удаякумар рассказал, зачем члены экипажа просят пассажиров поднять шторки иллюминатора во время взлета и посадки. «Пассажирам всегда любопытно смотреть, что происходит. Следовательно, они могут послужить для нас дополнительными глазами. Как правило, они сразу сообщают, если увидели что-то необычное», — уточнил Удаякумар.

В мае капитан Boeing-787 Дейв Инч рассказал, что нужно делать пассажирам, чтобы выжить, когда самолет начинает падать. По его словам, необходимо всегда быть подготовленным к катастрофе: снять высокие каблуки, очки, ослабить галстуки и шарфы. Кроме того, нужно запомнить, где находится ближайший аварийный выход.

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