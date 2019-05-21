Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному американцу решили заплатить

Власти американского штата Мичиган выплатят 1,5 миллиона долларов отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному Ричарду Филлипсу. Об этом сообщает CBS News.

Прокуратура согласилась выплатить компенсацию лишь со второго раза. Теперь документ должна утвердить законодательная власть штата.

Сообщается, что на данный момент Филлипс занимается искусством, увлекшись им еще в тюрьме. Его картины стоят тысячи долларов. «Я буду в порядке, независимо от того, выплатят ли они мне компенсацию или нет», — сказал Филлипс.

В 1971 году Филлипса осудили за убийство и приговорили к пожизненному тюремному заключению. Позднее стало известно, что американец в убийстве не участвовал и главный свидетель дал ложные показания против него.

Узнав об этом, правозащитники обратились в прокуратуру с просьбой вновь открыть дело. Прокуроры не нашли иных доказательств вины Филлипса и в марте 2018 года полностью его оправдали. Филлипс просидел за решеткой рекордные для США 46 лет.

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