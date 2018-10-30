Суд отказался смягчить приговор осужденному за мак на огороде ветерану

Пермский краевой суд оставил без изменений приговор 64-летнему ветерану труда Игорю Трошеву, осужденному за разросшийся в его огороде мак. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал адвокат Егор Михайлов, гособвинение настаивало на смене категории преступления на менее тяжкую, чтобы признать преступление среднетяжким. В таком случае пенсионера могли освободить от наказания по нереабилитирующим обстоятельствам. Защита выступила против этого, поскольку предложенный прокурором вариант подразумевал признание осужденным вины, а Трошев настаивает на полной невиновности.

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Ветеран планирует подать кассационную жалобу в президиум Пермского краевого суда и обжаловать предыдущие судебные решения.

Игорь Трошев получил год условно за выросший на его участке мак. Его признали виновным по статье 231 УК («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»). Мужчину обвиняли в том, что на его огороде этим летом выросло 467 кустов мака, что якобы угрожало безопасности и здоровью населения. Трошев говорил, что растение появилось после того, как он засыпал грядки новым грунтом.

Изначально прокурор требовал приговорить пенсионера к трем годам колонии. Суд принял во внимание, что Трошев — ветеран труда, а у его жены инвалидность.

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