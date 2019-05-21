Опровергнута популярная версия о настоящем предке человека

Ученые пришли к выводу, что современный человек Homo sapiens, скорее всего, не происходил от австралопитеков вида Australopithecus sediba. Наиболее подходящим кандидатом на роль предков людей является другой вид — A.afarensis, известный по останкам самки, получившей прозвище Люси. Об сообщает издание Ars Technica.

Исследователи составили генеалогическую карту 28 пар различных видов трибы гоминини и их потомков с учетом возраста первых найденных окаменелостей. Только в одном случае окаменелости предка оказались старше окаменелостей его потомка — у Homo erectus и эволюционировавшего из него H.antecessor (разрыв составляет 100-200 тысяч лет). При этом известно, что A.sediba на 800 тысяч лет моложе самой ранней окаменелости, относящейся к роду Homo.

Специалисты пришли к выводу, что если вид жил примерно 0,97 миллиона лет, то вероятность, что ископаемый образец будет моложе его предполагаемого потомка, равна 0,9 процента. Подобное может происходить, если первоначальный вид существовал и после того, как от него отошли новые эволюционные ветви. Некоторые специалисты считали, что A.sediba именно такой случай, однако новые данные показали, что это крайне маловероятно.

По словам ученых, Люси и ее сородичи являются самыми возможными кандидатами на роль предка человека из известных до сих пор древних гоминини. Однако, учитывая дефицит окаменелостей, остается вероятность, что основные предки человека до сих пор не обнаружены.

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