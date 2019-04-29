Найдены древнейшие следы человека в Америке

Чилийские ученые обнаружили человеческий след, датируемый поздним плейстоценом, который является одним из самых ранних свидетельств существования людей современного типа на американских континентах. Статья исследователей опубликована в журнале PLoS ONE.

След был найден при археологических раскопках в местности Пилауко в городе Осорно (Чили). Ихнологический анализ и результаты моделирования с участием людей показали, что отпечаток стопы относится к ихнотаксону Hominipes modernus, который традиционно связывается с Homo sapiens. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст следа достигает 15,6 тысячи лет до нашей эры.

Самым известным археологическим памятником присутствия людей в Южной Америке во времена позднего плейстоцена является Монте-Верде в южно-центральной части Чили. Оно представляет из себя руины нескольких хижин, рассчитанных на 20-30 человек. Его возраст определен приблизительно в 14,6 тысячи лет.

Пилауко, где раскопки продолжаются с 2007 года, находится в ста километрах от Монте-Верде. Кроме следа здесь были найдены окаменелости, включающие кости млекопитающих (мастодонта и лошади), фрагменты древесины, семена, а также каменные орудия труда.

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