Раскрыто загадочное происхождение древних «пузатых» фигур

Группа ученых из США и Гватемалы выяснила, что «пузатые скульптуры», созданные племенами в Центральной Америке две тысячи лет назад, изготавливались из намагниченных молниями базальтовых валунов, богатых железом. Об этом сообщает издание Science News.

Исследователи изучили 11 каменных изваяний, расположенных в Монте-Альто (археологический памятник на побережье Гватемалы) с помощью магнитометров, чтобы составить карту намагниченности. Они получили сканы с разрешением один сантиметр, которые показали, что в камни, перед тем как их вырезали местные жители, попадали молниевые разряды.

Археологи обнаружили, что места намагниченности соответствуют определенным местам на скульптурах: лбу, щекам и пупкам. Это указывает на то, что древние гватемальцы были способны выявлять камни с нужными им свойствами. Вероятно, они использовали магнетиты, которые отталкивались от определенных точек на валунах.

«Пузатые скульптуры » (англ. potbelly sculptures), по мнению некоторых искусствоведов, представляют собой фигуры предков семей, занимающих высокое социальное положение. Их магнитные свойства могли демонстрировать присутствие сверхъестественных сил.

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