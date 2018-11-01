Раскрыта тайна строительства пирамид

Археологи обнаружили в карьере Хатнуба, где древние египтяне добывали алебастр, 4500-летние следы пандуса для поднятия многотонных каменных блоков. По словам ученых, подобные системы применялись также для строительства пирамид из известняка. Об этом сообщает издание Science Alert.

Алебастр использовался для изготовления скульптур, посуды, саркофагов, а также для облицовки стен и полов в храмах. Его добывали в карьерах в Хатнубе, которые располагаются к северу от египетского города Луксор.

Хотя точно было неизвестно, как египтяне перемещали тяжелые алебастровые камни, исследователи считали, что для этого использовались пандусы (рампы) — наклонные площадки с дополнительными инженерными приспособлениями.

Теперь ученые выяснили, что система для поднятия блоков в Хатнубе состояла из центральной рампы, по обе стороны которой были сооружены ступени, и отверстия в скале, куда вставляли деревянные столбы. Строительный камень размещали на деревянных санях, а столбы служили в качестве блоков, вокруг которых были обернуты веревки. Египтяне тянули веревки и перемещали камень по рампе под углом 20 градусов.

По мнению археологов, такая же система применялась в других карьерах.

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