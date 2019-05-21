Мать разглядела на снимке дочери смертельную болезнь

Жительница австралийского штата Квинсленд разглядела на фотографиях ребенка признак раковой опухоли. Об этом сообщает новостной портал Seven News.

Келли Перрен (Kellie Perren) рассматривала снимки пятилетней дочери и заметила в ее левом зрачке странный белый отблеск. «Я не могла найти этому объяснение. Я спрашивала у людей, видят ли они необычный свет в глазу девочки, но никто не придавал этому значения», — рассказала она.

Женщина своевременно отвела дочь на консультацию к врачам, где у нее диагностировали ретинобластому — злокачественную опухоль сетчатки глаза. Юной пациентке провели операцию и удалили левый глаз.

Доктора предупредили, что заболевание, которое обычно диагностируют у малышей до трех лет, может оказаться смертельно опасным. Они призвали родителей быть более внимательными и регулярно осматривать своих детей.

В декабре прошлого года сообщалось, что отец смертельно больного ребенка запечатлел на фотографии симптом заболевания, не зная об этом. Он гулял с дочерью, и во время прогулки та заснула. Отец умилился и сделал снимок. Позже он узнал, что повышенная утомляемость была одним из симптомов лейкемии, которой страдала девочка.

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