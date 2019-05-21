В рамках ПМЭФ-2019 пройдет более 120 деловых мероприятий

Деловая программа Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6–8 июня 2019 года, опубликована на официальном сайте мероприятия.

Программа форума, главная тема которого сформулирована как «Формируя повестку устойчивого развития», состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

На сегодняшний день в рамках форума запланировано 120 мероприятий различных форматов, в том числе два пленарных заседания, панельные сессии, круглые столы, деловые завтраки и теледебаты.

«В деловой программе ПМЭФ-2019 принимают участие представители власти, общественных организаций, лидеры бизнес-сообщества. В этом году мы будем много говорить о развитии экономики и укреплении многостороннего взаимовыгодного сотрудничества между странами, в том числе о роли России на международной арене», отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

В рамках трека «Мировая экономика в поисках баланса» пройдут сессии, посвященные расширению и углублению сотрудничества в области транспорта на пространстве ШОС, новым подходам к управлению, изучению и сбережению Мирового океана, смене парадигмы глобального экономического порядка, мировым практикам законодательного регулирования в Интернете, стратегиям развития Евразийского экономического союза, усилению транзитной привлекательности страны, репутации России на мировом продовольственном рынке и другим актуальным темам экономики.

В треке «Российская экономика: реализуя цели национального развития» заявлены следующие темы дискуссий: экономический рост как основа достижения национальных целей развития, развитие малого бизнеса, итоги и перспективы реформы рынка обращения с отходами, глобальная конкурентоспособность и экспортный потенциал российского образования, трансформация строительного и жилищно-коммунального комплекса России.

Участники сессий трека «Технологии, приближающие будущее» обсудят вопросы развития искусственного интеллекта и киберугроз, цифровизации отдельных отраслей экономики, а также международного взаимодействия в науке, в том числе такие темы, как цифровые технологии в промышленности, цифровое недропользование, цифро-технологическая трансформация нефтегазовых компаний и трансформация здравоохранения.

Дискуссии в треке «Человек – прежде всего» будут посвящены таким темам, как программы корпоративного здравоохранения, равенство возможностей в эпоху цифровой экономики, стратегия интеграционного взаимодействия науки, образования и бизнеса, государственно-частное партнерство в сфере благотворительности.

Участниками сессий станут: председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, президент Европейской банковской федерации, главный исполнительный директор Société Générale Фредерик Удеа, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов, президент, председатель правления АФК «Система» Андрей Дубовсков, руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) Игорь Артемьев, президент Делового совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС) Виктор Христенко, старший исполнительный редактор по экономике Bloomberg, глава Bloomberg Economics Стефани Фландерс и многие другие представители власти и деловых кругов.

