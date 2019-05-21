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Названы лучшие отели в аэропортах мира

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Журналисты выбрали лучшие отели в аэропортах мира. Полный список публикует издание The Sun.

Первое место занял Aerotel Singapore в сингапурской авиагавани Чанги. Это единственный транзитный отель в мире, где есть открытый бассейн. Рядом расположены бар и джакузи. Окна номеров в гостинице выходят прямо на взлетно-посадочную полосу аэропорта.

Второе место журналисты отдали гостинице Radisson Blu Stansted в лондонском аэропорту Станстед. Ее главной особенностью является винный бар Angel's Wine Tower Bar. В его башне расположено более четырех тысяч бутылок, а заказ приносит «винный ангел» — воздушный акробат-официант.

Третье место досталось TWA Hotel в нью-йоркском аэропорту имени Кеннеди, открытом в реконструированном здании бывшего терминала авиакомпании TWA. Из его бассейна открывается вид на взлетно-посадочную полосу, а сам отель выполнен в стилистике «золотого века путешествий».

Остальные отели в списке — это Fairmount Vancouver Airport Hotel в Ванкувере, Канада, Hilton Munich Airport Hotel в Мюнхене, Германия, Pullman Miami Airport Hotel в Майами, США, Hyatt Regency Orlando International Airport в Орландо, США, Hotel Vagar на Фарерских островах.

Отдельно британские журналисты отметили аэропорт Пунта-Кана в Доминиканской Республике, где бассейн расположен не в гостинице, а непосредственно в воздушной гавани.

Ранее в мае журналисты выбрали лучшие номера в отелях по всему миру за 2019 год. На первом месте оказался номер в гостинице 45 Park Lane в лондонском квартале Мейфэр. Окна люксовых номеров, выполненных в стиле ар-деко, выходят на Гайд-парк.

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