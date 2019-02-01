Российский хостел стал одним из лучших в мире

Онлайн-сервис бронирования хостелов Hostelworld опубликовал список победителей конкурса Hoscars, в котором обозначены лучшие хостелы со всего мира. Полный перечень номинаций конкурса размещен на официальном сайте Hostelworld.

Так, в категории «Лучший гостевой дом средних размеров» (от 76 до 150 кроватей) победил российский хостел Soul Kitchen, расположенный в Санкт-Петербурге. И он же занял второе место в номинации «Лучшие отели для путешественников-одиночек».

Лучшим хостелом для путешественников-одиночек женского пола признали португальский отель We love F. Tourists в Лиссабоне, а приз в номинации «Лучшие хостелы для путешественников-одиночек мужского пола» достался испанской гостинице Hostel One Paralelo.

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Также в категории «Лучшее соотношение цена-качество» первое место досталось вьетнамскому Dalat Friendly Fun, в категории «Лучшая атмосфера» — итальянскому 5 Terre Backpackers в национальном парке Чинкве-Терре, в категории «Лучший обслуживающий персонал» — греческому Stay Hotel на острове Родос, а в категории «Лучшая локация» — новозеландскому Adventure Queenstown Hostel в курортном городе Куинстаун.

В июне 2018 года сервис путешествий OneTwoTrip назвал российский город с самыми дешевыми хостелами. Им оказалась Пермь, где средняя стоимость проживания в гостевом доме в сутки стоит 416 рублей. Самым дорогим городом оказалась Москва. Средняя стоимость одной ночи в хостелах столицы обойдется путешественникам в 640 рублей.

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