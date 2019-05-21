Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

Самолет Ту-134 авиакомпании «Алроса» совершил свой последний рейс. Об этом сообщается на официальной странице аэропорта города Иркутск в Facebook.

«Иркутский аэропорт обслужил исторический рейс — заключительный для Ту-134 авиакомпании "Алроса"», — говорится в посте.

Отмечается, что лайнер направился в город Мирный, а на его борту находились 70 пассажиров. Из Мирного самолет будет доставлен в Новосибирский музей авиации и космонавтики.

Ту-134, как и многие образцы советской авиатехники, разрабатывался в 1960-x годах в Конструкторском бюро «Туполев», а в эксплуатацию поступил в 1967-м. Его считают одним из самых массовых самолетов СССР — всего с учетом предсерийных образцов было выпущено более 850 единиц. 80-местное воздушное судно составляло основу авиапарка многих авиакомпаний с начала 1970-х по начало 2000-х годов.

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