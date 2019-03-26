Самый редкий самолет ВМФ России заметили в Минске

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sky.n.planes / YouTube

Испытания учебно-боевого самолета Ту-134А-4 (с бортовым номером RF-12041 и неофициальным именем «Черная жемчужина») попали в сеть. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Как пишет «Российская газета», «самый редкий самолет ВМФ России» выполнил «тестирование систем, рулежки, пробег и первый [часовой] полет после ремонта на минском заводе».

Ту-134УБЛ является учебно-боевой модифицикацией советского пассажирского Ту-134. Машина получила острый нос, скрывающий радар, военную аппаратуру, прицельно-навигационный комплекс и 12 мест, предназначенных для курсантов. Самолет предназначен для подготовки летчиков и штурманов Ту-22М3 и Ту-160.

В 1981-1984 годы СССР выпустил около 90 единиц Ту-134УБ-Л. Разработал самолет «Туполев» (Россия), производил — «Харьковский авиационный завод» (Украина).

Ранее в марте появилось видео испытаний другого Ту-134УБЛ, который после ремонта совершил трехчасовой полет.

В том же месяце на американском аэродроме Уэст-Пальм-Бич (Флорида) состоялся первый полет демонстратора многоцелевого скоростного военного вертолета Sikorsky–Boeing SB>1 Defiant.

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