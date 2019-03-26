В США рассказали об испытании Россией «оружия возмездия»

Вооруженные силы России получат ядерный беспилотный подводный плавательный аппарат «Посейдон» не ранее 2027 года, сообщили CNBC связанные с американской разведкой источники.

По данным собеседников, последнее, одиннадцатое, испытание ядерной торпеды прошло в ноябре 2018 года.

«У русских есть амбиции использовать автономный необитаемый подводный аппарат с ядерным оружием в качестве оружия возмездия, если унаследованный ими потенциал запуска ядерного оружия будет нейтрализован во время войны», — сказал один из источников.

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Телеканал отмечает, что ВМС США не имеют подобного оружия.

В марте CNBC, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что крылатая ракета «Буревестник», которая должна получить ядерный ракетный двигатель, последний раз испытывалась в начале 2019 года. До этого оружие тестировалось четыре раза в 2018 году. Все испытания, согласно данным американской разведки, заканчивались авариями. В ходе самого продолжительного из них ракета в течение двух минут пролетела 35 километров, после чего упала из-за потери управления. Наиболее короткий тест длился четыре секунды, за которые «Буревестник» прошел шесть километров.

Тогда же телеканал сообщил, что российские военные запланировали полигонные испытания 20 гиперзвуковых ракет комплекса «Кинжал».

В феврале Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона». В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

Официально ядерный подводный беспилотник был представлен в марте прошлого года. Тогда же торпеда получила название «Посейдон». Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось «Статус-6».

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