В Швеции испытали «сирийскую» ракету Brimstone 3

Youtube / MBDA

Европейская компания MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) в марте на полигоне Видсель (Швеция) успешно провела первое испытание ракеты Brimstone 3. Соответствующее видео выложено на YouTube.

В пресс-релизе компании отмечается, что испытания ракеты проходили в экстремальных условиях (при температуре окружающего воздуха менее минус 30 градусов Цельсия), а оружие при подлете к мишени (пикапу) задействовало собственную систему наведения.

Материалы по теме Накроет всех От ядерной угрозы и врагов. Россию защитит оружие за миллиарды долларов

В марте командующий Центральным военным округом (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин заявил, что российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 в Сирии сумел с высоты шести километров попасть в пикап террористов, на котором была установлена зенитно-ракетная установка или пулемет.

В январе 2016 года стало известно, что Великобритания впервые использовала в Сирии ракеты семейства Brimstone.

Ракета Brimstone 3, создаваемая для британских военных, допускает оперативную интеграцию с самолетами, вертолетами, летательными беспилотниками, а также наземными и надводными платформами. Оружие предназначено для поражения быстродвижущихся маневрирующих боевых машин и кораблей.

Поделитесь своей историей Редакция ищет очевидцев и участников Афганской войны. Весной в прокат выходит фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина — первый правдивый взгляд в кино на события тех лет. Перед выходом картины мы предлагаем вам рассказать свою историю о той войне. Прислать историю Моя история 20000 Не удалось отправить. Попробуйте повторить позже

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!