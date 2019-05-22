В России представлена носимая камера с функцией распознавания лиц

NtechLab, один из мировых лидеров в области биометрических технологий, и Dahua Technology Rus, российское подразделение ведущего мирового поставщика передовых решений видеонаблюдения, представили уникальную носимую камеру с функцией распознавания лиц с использованием международно признанного алгоритма FindFace. Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру», презентация состоялась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

Решение Dahua Technology Rus и NtechLab реализовано на основе носимого персонального видеорегистратора MPT210 с установленным приложением FindFace Security Mobile. Непосредственно распознавание лица производится на сервере с установленным решением FindFace Security, в то время как детектирование лиц осуществляется на борту устройства. Такая конфигурация позволяет не транслировать весь видеопоток с камеры через мобильную сеть передачи данных, передавая на сервер только изображения лиц с необходимыми мета-данными, без потери качества. При нахождении совпадения с базой данных лиц на видеорегистратор поступает уведомление, он вибрирует и издает звуковой сигнал. Весь процесс занимает менее одной секунды.

Благодаря наличию на задней панели камеры ЖК-экрана, носящему камеру не требуется никакого дополнительного оборудования, чтобы ознакомиться с результатами распознавания. Камера оборудована батареей на 3200MAh, что позволяет ей работать без подзарядки до 8 часов, и поддерживает горячую замену батареи. Устройство поддерживает соединение с сетью посредством мобильной сети передачи данных 3G/4G и Wi-Fi, поддерживает возможность записи видео в формате 2K (2560х1440) и фото до 34 мегапикселей и передачу данных по протоколам NFC и Bluetooth. Также оно оборудовано датчиками GPS и GLONASS. Камера работает под управлением операционной системы Android 6.0.1.

«Компания Dahua Technology — мировой лидер в производстве оборудования и поставщик надежных комплексных решений для безопасности объектов высочайшей степени важности. Dahua уделяет серьёзное внимание передовым разработкам, поиску новых решений, в том числе совместно с ведущими мировыми компаниями. Вот почему мы выбрали для технологической интеграции решение на основе FindFace, так как именно алгоритм NtechLab является лидером по точности и скорости распознавания лиц в видеопотоках невысокого качества, полученных в реальных условиях. Это неоднократно подтверждалось на авторитетных международных конкурсах.» — сказал Горпинченко Роман, отвечающий за разработку решения в Dahua Technology Rus

Целевой аудиторией для покупки персонального видеорегистратора Dahua Technology Rus и NtechLab видят правоохранительные органы и сотрудников служб безопасности, регулярно осуществляющих патрулирование территории с целью выявления лиц, нахождение которых на объекте запрещено.

«Адаптация решения FindFace Security для использования с применением мобильных устройств – один из приоритетов NtechLab в 2019 году. Как лидер рынка использования распознавания лиц в общественной и корпоративной безопасности, мы хорошо знаем реальный запрос рынка. Созданная нами совместно с Dahua конфигурация персонального носимого видеорегистратора наиболее применима для использования в так называемых "диких" условиях. Мы рассчитываем увидеть значительный спрос как со стороны правоохранительных органов, так и от бизнес-сообщества. В настоящее время камера уже тестируется у ряда наших клиентов и получает положительные отзывы», — сказал генеральный директор NtechLab Александр Минин.

