Спортсменки выиграли вибратор и набор для эпиляции и возмутились

В Испании организаторы турнира по сквошу вручили победительницам неподобающие призы и вызвали всеобщее возмущение. Об этом сообщает местная газета 20 minutos.

Чемпионат по сквошу Asturias Squash Championship 2019 состоялся 11 мая. Обладательница первого места Элизабет Садо (Elisabet Sadó) выиграла не только статуэтку, но и вибратор марки Durex. Испанки, занявшие второе, третье и четвертое места, получили наборы для эпиляции и электронные отшелушиватели для ног.

Мужчины, принявшие участие в турнире, удостоились только трофеев. Женщины обвинили организаторов состязания в половой дискриминации и подали жалобу в испанскую Федерацию сквоша. Возмущенные спортсменки отказались принимать награды и непристойные подарки и вернули их назад.

Представители чемпионата извинились перед призерами за причиненные неудобства. «Нам невероятно стыдно за произошедшее. Мы понимаем, что выбрали неподобающие подарки, но мы не хотели никого обидеть», — заверил Начо Мансано (Nacho Manzano), директор клуба, в котором проводился турнир.

В 2018 году сообщалось, что в Великобритании мальчик принял вибратор для мужчин за слуховой аппарат, надел его и пришел в таком виде в школу. Сотрудники школы заметили ошибку, когда ученики 8-10 лет пришли в школьную библиотеку.

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