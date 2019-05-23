Среди жертв Кости Большого оказались члены его банды и чиновник из Минюста

Стали известны имена еще нескольких жертв криминального авторитета Константина Пискарева по кличке Костя Большой. Так, среди убитых значатся несколько членов его группировки, чиновник из министерства юстиции и даже мастер по обработке камня, пишет «Росбалт».

По данным издания, в начале 2000-х Пискарев создал фирму «Глобальный компьютерный сервис» и оформил ее на участника своей ОПГ Сергея Безрукова. С помощью знакомых чиновников лидер банды внедрил эту фирму в бизнес по продаже арестованного имущества. В 2004 году «Сервису» пообещали большой куш — семь элитных квартир соучредителя компании Golden ADA Андрея Козленка, которого посадили на шесть лет.

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Однако на пути Пискарева встал конкурент — директор Научного центра правовой информации при Минюсте России Марат Газизов. Его структура также занималась реализацией арестованного имущества и имела связей не меньше, чем Костя Большой. Узнав о планах Пискарева забрать всю недвижимость, Газизов пожаловался в Управление «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Утром 20 мая 2004 года Большой вместе с другими членами группировки приехали к дому Газизова на проспекте Мира. Лидер ОПГ, переодетый в рваные и дурно пахнущие вещи, затаился у ближайшего мусорного бака и попросил своих помощников сообщить, когда во двор въедет служебная «Волга» главы Научного центра. Когда машина прибыла и Газизов вышел из подъезда, Костя Большой подбежал к своей жертве и выпустил в него четыре пули из пистолета «ТТ».

После убийства элитные квартиры Козленка были проданы за 4,7 миллиона долларов. Из них 300 тысяч долларов ушли посреднику, 600 тысяч — Безрукову, а остальные деньги передали Большому. В госбюджет из необходимых 54 миллионов рублей поступило лишь 24 тысячи. Спустя несколько лет мать Козленка заметила, что арестованное имущество продано, а назначенная судом сумма взыскания с ее сына почти не уменьшилось.

По заявлению женщины началась проверка, и силовики вышли на след Безрукова. Пискарев, испугавшись, что помощник сдаст его, застрелил Безрукова и закопал тело в лесу.

В «активе» Кости Большого значатся и другие громкие убийства. Так, одной из жертв бандита стал охранник его жены Олег Щесняк, который избил человека и был объявлен в розыск. В том же 2004 году Пискарев убил мастера, сорвавшего сроки изготовления каменного креста на могилу его родственника. Преступник вывез мужчину в лес, закинул в заранее выкопанную яму и со словами «Где мой крест?» застрелил его.

Всего в материалах уголовного дела фигурирует свыше 20 убийств Кости Большого, но предполагается, что их гораздо больше. На слушаниях в Московском областном суде, которые начались 11 апреля, Пискарев подал ходатайство, чтобы рассмотрение дела проходило с участием присяжных. Остальные члены банды этого не просят и активно сотрудничают со следствием, надеясь на смягчение наказания.

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