Появились подробности расправ банды Кости Большого

В Московском областном суде прошли предварительные слушания по делу против Константина Пискарева по кличке Костя Большой — лидера организованной преступной группировки (ОПГ), которая 20 лет безнаказанно убивала чиновников, предпринимателей и силовиков. Подробности деятельности банды стали известны агентству «Росбалт».

О существовании Константина Пискарева правоохранительные органы узнали 25 лет назад. 1 февраля 1994 года лидеры и члены двух московских ОПГ устроили разборки. Переговоры не задались, и тогда участники одной из группировок, выхватив пистолеты, открыли огонь по оппонентам. В результате четыре человека погибли, еще несколько получили ранения.

Активным участником разборок стал 22-летний Пискарев, тогдашний охранник АО «Балчуг». Его арестовали, но спустя два года освободили за недоказанностью вины. В конце 1996 года Пискарев начал создавать собственную банду. Этот процесс был завершен весной 1998-го. Изначально в ОПГ вошли восемь человек, в том числе три лидера, позже к ним присоединились еще более десяти человек. Были куплены десятки автоматов, винтовок, ружей, патроны к ним и взрывчатка.

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С 1998 года банда обложила данью десятки коммерческих структур в Москве и Подмосковье. Лидер группировки сам или через доверенных лиц входил в учредители фирм, а потом мог захватить их целиком, устранив других совладельцев. Кроме того, он создавал свои компании и требовал от представителей бизнеса или чиновников сотрудничать с ним. В случае ослушания Пискарев мог убить и тех и других.

Весной того же года Костя Большой стал деловым партнером бизнесмена и руководителя АО «Балчуг» Георгия Пирцхалавы. Вместе они создали фирмы «Кидов», зерноперерабатывающий комбинат «Жуковский», «Скайфуд» и другие. В конце 1990-х банк «Балчуг» задолжал крупную сумму одному из кредиторов; в результате к его директору Пирцхалаве пришел криминальный авторитет Михаил Степанов и потребовал немедленно вернуть долг. Испуганный Пирцхалава рассказал об этом Косте Большому, а тот в свою очередь дал отмашку членам своей ОПГ устранить Степанова.

Установив распорядок дня авторитета, бандиты прибыли к дому Степанова на нескольких автомобилях, среди которых был замаскированный под скорую помощь микроавтобус. Несколько преступников, изображая медиков, поднялись на этаж к Степанову и стали там поджидать жертву. Когда авторитет вернулся и подошел к своей квартире, один из нападавших открыл по нему огонь. От полученных ранений мужчина скончался.

Еще одной жертвой Пискарева в 1998 году стал Ян Шелепенко — учредитель фирмы «Скайфуд». В какой-то момент предприниматель решил покинуть организацию и попросил вернуть ему назад все вложения. Косте Большому, который был «крышей» «Скайфуда» и получателем значительных его прибылей, это не понравилось. Спустя некоторое время он убил Шелепенко в Мытищинском районе. Внедорожник лидера ОПГ, на котором тело убитого было вывезено в лес, распилили на небольшие части и разбросали по территории Подмосковья.

Штаб-квартирой группировки был яхт-клуб «Буревестник» на Клязьминском водохранилище. Костя Большой контролировал всю коммерческую деятельность на его территории, что не устраивало заместителя директора клуба Сергея Кормилина. Тот попытался «подвинуть» команду Пискарева, но с ним быстро расправились.

Для убийства Кормилина бандиты разыграли целую сценку, пишет «Росбалт». Подкупленные ими мужчина и женщина в дорогой одежде подъехали к яхт-клубу и попросили Кормилина за очень щедрое вознаграждение отвезти их на катере в тихое место, а через два часа забрать. Когда тот вернулся за парой, там его уже поджидали Костя Большой и пятеро других членов группировки. Кормилина застрелили и закопали тело в лесу.

Расследование уголовного дела в отношении Пискарева завершилось в конце февраля. По версии следствия, участники его банды убили 21 человека в Москве, Подмосковье и других регионах России. Самой известной из жертв стал мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый утром 22 августа 2011 года лично Пискаревым.

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