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Новое решение NtechLab распознает закрытые на 40 процентов лица

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Компания NtechLab, являющаяся технологическим партнером Ростеха и одним из мировых лидеров в области биометрических технологий, представила решение по распознаванию лиц, ориентированное на страны Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Решение способно распознавать лица со значительным процентом перекрытия — до 40 процентов: лежащий в его основе алгоритм FindFace безошибочно распознает лица, частично скрытые медицинскими масками, платками и мотоциклетными шлемами, популярными в азиатском и арабском регионах. Презентация состоялась в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Иннополисе.

«В настоящее время многие интересуются вопросом, как обмануть распознавание лиц и существуют ли технологии, обмануть которые невозможно. Даже если вы наденете медицинскую маску, новое решение от NtechLab на основе алгоритма FindFace безошибочно распознает вас. Решение работает без потери эффективности на камерах низкого разрешения, распознает лица, повернутые в профиль по отношению к камере» — прокомментировал генеральный директор NtechLab Александр Минин.

Для нового решения NtechLab были значительно улучшены показатели скорости распознавания. По сравнению с предыдущими поколениями решений на основе FindFace скорость была увеличена в 5 раз. Также, реализовав возможность перераспределения потребляемых системой ресурсов между процессором и видеокартой, специалисты Ntechlab значительно повысили доступность ее внедрения. При всего двукратном увеличении вложений в аппаратную часть производительность системы можно увеличить более, чем в 10 раз. Таким образом, новое решение NtechLab в 2-3 раза экономичнее во внедрении по сравнению с решениями конкурентов.

Тестирование, проведенное NtechLab с использованием нескольких тысяч камер, позволяет утверждать, что решение способно одновременно работать с неограниченным количеством видеокамер и лиц в базе мониторинга. Поддержка одновременной работы десятков тысяч камер является ключевым требованием для реализации масштабных проектов типа «безопасный город»; по оценке компании, ни один аналогичный продукт в мире на сегодняшний день не способен обеспечить таких возможностей.

В систему интегрирован антиспуфинг-алгоритм, позволяющий благодаря анализу мельчайших изменений в лице человека, мимики и текстуры кожи отличить лицо живого человека от изображения на бумаге или экранах мобильных устройств. Антиспуфинг позволяет значительно сократить потребность в ресурсах: вместо нескольких камер достаточно установить одну. В системе реализована функция разграничения прав доступа, позволяющая организовать удобную одновременную работу на одном объекте с «белыми» и «черными» списками: используя ее, разные группы пользователей будут видеть только данные, разрешенные администратором. Кроме того, новое решение NtechLab способно присылать оповещения при обнаружении лиц без совпадений, то есть работать по сценарию «проникновение неизвестного».

Рынки стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, на которых NtechLab видит значительную сформированную потребность во внедрении систем распознавания лиц в городской безопасности и сфере обслуживания, также являются традиционными рынками работы Госкорпорации «Ростех». За счет поддержки «Ростеха», в частности при поддержке «Русайтиэкспорта», NtechLab надеется достичь мультипликативного эффекта в регионе.

«Мы изучили лучшие мировые практики, пообщались с клиентами и партнерами и создали абсолютно новую систему распознавания лиц. Принципиально важно, что наше новое решение поддерживает одновременную работу любого числа камер, что делает его наиболее пригодным для реализации комплексных сценариев развертывания «безопасных» и «умных» городов. Мы рады предложить нашим клиентам новое решение на основе FindFace — по нашей оценке, на сегодняшний день это лучшее в мире решение по распознаванию лиц», — отметил Минин.

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