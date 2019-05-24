Российским инженерам пообещали работу уровня Google

Инженеры, устроившиеся в Сбербанк, смогут рассчитывать на работу, сопоставимую по уровню интереса с крупнейшими мировыми компаниями, такими как Google и Apple, заявил глава кредитной организации Герман Греф на общем собрании акционеров. Его слова приводит ТАСС.

«Мы будем не хуже, чем Google и Apple с точки зрения среды и работы наших инженеров», — отметил Греф.

По его словам, ведущие мировые компании привлекают инженеров, создавая соответствующую профессиональную среду. Банкам пока тяжело конкурировать с ними в этом аспекте, «но у нас огромный прогресс в этой части».

Создание такой среды для талантливых инженеров, по словам главы Сбербанка, серьезно повышает скорость и производительность труда в стране.

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