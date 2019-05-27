Акула загрызла пожилого туриста на Гавайях

На острове Мауи, США, пожилой мужчина погиб в результате нападения акулы. Об этом сообщает издание The Guardian.

Предположительно, 65-летний американец из штата Калифорния плавал в 50 метрах от берега, когда его атаковал хищник. Департамент пожарной и общественной безопасности округа Мауи направил вертолет и гидроцикл, чтобы доставить пострадавшего на берег и реанимировать его. Мужчина скончался на месте.

На пляже Каанапали, где произошло нападение, установили предупреждающие знаки. Это первый смертельный случай с 2015 года, произошедший на Гавайских островах.

В середине мая сообщалось, что в Австралии на серфера напала акула. Она несколько раз укусила его за правую ногу, повредив лодыжку. Прибывшие на пляж врачи оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, прежде чем доставить его в больницу.

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