На дне океана нашли природную «капсулу времени»

Ученые Чикагского университета (США) обнаружили в подводных породах остатки морской воды возрастом двадцать тысяч лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Геологи и океанологи изучили известняковые породы на Мальдивском архипелаге в Индийском океане, добытые с морского дна с помощью бура на борту исследовательского судна JOIDES Resolution. Длина кернов (образцов пород) составляла более 1,6 километра. Вода, которая была извлечена из отложений, оказалась более соленой, чем обычная морская вода. Анализ химического и изотопного состава показал, что вода не была связана с современным океаном.

По словам исследователей, результаты продемонстрировали, что в прошлом соленость морской воды играла более значительную роль в глобальной океанической циркуляции, чем сейчас. Океаны были значительно более солеными, чем в настоящее время, поскольку в ледниках содержалось большое количество пресной воды.

Находка позволяет проверить теоретические модели климата последней ледниковой эпохи, которые основаны на косвенных данных, извлеченных из ископаемых кораллов и химического состава осадочных пород.

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