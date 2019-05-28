Врач показала пугающие последствия от проглоченной батарейки

В Австралии основательница организации, специализирующейся на оказании первой медицинской помощи детям, продемонстрировала, что происходит с организмом ребенка, если он проглотит кнопочную батарейку. На снимки обратило внимание издание Daily Mail.

Сара Ханстед (Sarah Hunstead) поделилась фотографиями куриного филе, прожженного инородным телом, на странице своей организации CPR Kids на Facebook. Женщина решила провести эксперимент, чтобы показать насколько опасны кнопочные батарейки, которые дети часто проглатывают.

На снимках видно, что инородное тело может нанести серьезный вред организму ребенка. Ханстед продемонстрировала, что даже спустя полчаса батарейка сильно повредила куриное филе, а спустя четыре часа следы ожогов стали еще более заметными. Она призвала тщательно прятать миниатюрные элементы питания от детей.

Пользователи были встревожены и удивлены тем фактом, что производители игрушек до сих пор используют столь опасный источник питания.

В Австралии статистика подобных случаев высока: в отделение неотложной помощи привозят в среднем четырех детей, проглотивших кнопочные батарейки, в неделю. По словам Ханстед, важно вовремя обратиться к врачу, чтобы избежать серьезных последствий.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!