Mercedes и Kia пожаловались в ФСБ на российские суды

Крупные иностранные автоконцерны обратились в ФСБ с жалобой на суды Краснодарского края, которые, по их мнению, участвуют в мошеннических схемах и помогают автовладельцам добиваться неоправданных компенсаций. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на авторов коллективного обращения компаний и их юриста.

По данным автопроизводителей, как минимум четыре районных суда Краснодара — Прикубанский, Советский, Октябрьский и Ленинский — часто принимают решения в пользу истцов-автовладельцев, заявляющих о дефектах автомобиля через несколько дней после его покупки в салоне.

Интересы истцов всегда представляют сотрудники организации «Комитет по защите прав потребителей и предпринимателей Краснодарского края». Судебные экспертизы проводятся одними и теми же специалистами, причем без участия истцов и их автомобилей.

Суды в итоге принимают решения о взыскании компенсаций в размере, в несколько раз превышающем полную стоимость нового автомобиля. Сделать это позволяет закон о защите прав потребителей: согласно ему, размер компенсации может корректироваться на величину инфляции из расчета один процент в день.

Жалоба, под которой подписались Mercedes, Kia, Hyundai, Jaguar и LandRover, направлена в ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке, Высшую квалификационную коллегию судей и в Совет по противодействию коррупции при президенте.

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