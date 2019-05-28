Стюардессы не могли посчитать число пассажиров и задержали рейс

Рейс авиакомпании Ryanair задержался на два часа из-за того, что стюардессы не могли посчитать число пассажиров на борту. Об этом сообщает Independent.

Казус произошел в самолете, который должен был вылетать из Лондона в Белфаст. Сперва сотрудники Ryanair трижды проверили посадочные талоны пассажиров, а затем начали перекличку по именам, чтобы понять, кто был в самолете.

«Создавалось ощущение, что в самолете есть люди, которых там быть не должно. Стюардессы продолжали говорить нам, что по закону не могут взлететь, пока не выяснят точное число пассажиров. Они постоянно выходили и снова заходили в самолет», — рассказал один из очевидцев.

В результате вылет лайнера задержался на два часа, а представители авиакомпании принесли извинения за неудобства.

Ранее в мае стюардессы авиакомпании New Zealand выгнали из самолета пару за отказ ознакомиться с правилами безопасности. Инцидент произошел на рейсе Веллингтон — Окленд. По словам очевидцев, пара сидела возле аварийного выхода и не захотела изучать карточку с правилами.

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