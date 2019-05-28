Названы самые распространенные ошибки в одежде мужчин и женщин

Названы самые распространенные ошибки в подборе одежды мужчин и женщин. Об этом сообщает The Sun.

Среди ошибок мужчин — слишком короткие брюки, не удаленная с рукава пиджака фабричная этикетка и не отпоротые защитные стежки на шлице плаща или пальто. Также мужчинам не рекомендуют расстегивать рубашку так, чтобы были видны волосы на груди.

Женщинам советуют не надевать длинный кардиган под короткую куртку, а рельефное кружевное белье — под облегающую юбку из тонкой ткани. Неуместными считаются темный бюстгальтер под светлым топом и колготки, надетые под открытые сандалии.

Ранее сообщалось, что для успешного собеседования рекомендуется выбрать одежду черного цвета. В опросе на эту тему приняли участие 1,5 тысячи человек. 43 процента респондентов считают, что их приняли на работу благодаря тому, что они надели на интервью черные вещи. Также их считают подходящими для деловых встреч. 27 процентов опрошенных мужчин на первое свидание, оказавшееся успешным, оделись в черное, а для женщин «цветом успеха» стал красный.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!