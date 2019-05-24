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Названо лучшее время для покупки выпускного платья

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Эксперты платформы «Юла» выяснили, в какое время года выгоднее всего покупать выпускное платье. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Оказалось, что с приближением сезона выпускных вечеров стоимость нарядов снижается. Так, в январе платье можно купить в среднем за 4,3 тысячи рублей, в то время как в апреле оно обойдется в среднем в 3,7 тысячи рублей.

Кроме того, отмечается, что к маю продажи выпускных нарядов увеличиваются в три раза. Например, уже в апреле клиенты «Юлы» искали платье в 15 раз чаще, чем в начале года.

Также выяснилось, что аренда платья на сутки стоит в среднем 3390 рублей, что всего лишь на девять процентов дешевле, чем покупка платья.

В январе исследователи Университета Суррея определили, как платье выпускниц влияет на начало их карьеры. В эксперименте приняли участие 24 студентки, которых попросили выбрать один из двух вариантов наряда на выпускной: скромный костюм или откровенное платье. Сфотографировав девушек, эксперты показали снимки 500 респондентам. По мнению большинства, интеллектуальные способности у сдержанно одетых выпускниц были намного выше, чем у девушек в мини-юбках.

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