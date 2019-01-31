Раскрыты неудачи вульгарно одетых выпускниц

Исследователи Университета Суррея определили, как одежда молодой женщины влияет на начало ее карьеры. Об этом сообщает Daily Mail.

«Обычно люди судят о нас по тому, во что мы одеты. Но это правило не всегда работает с женщинами, поскольку из-за обманчивой внешности их профессионализм и умственные способности всегда тщательно проверяются», — прокомментировал профессор Фабио Фасоли.

В эксперименте приняли участие 24 студентки, которых попросили выбрать один из двух вариантов наряда на выпускной: скромный деловой костюм или короткое откровенное платье. Сфотографировав девушек, эксперты показали снимки 500 независимым респондентам (включая профессоров института и других студентов) и попросили их по внешнему виду сделать вывод об успеваемости каждой.

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В результате, по мнению большинства, интеллектуальные способности у сдержанно одетых выпускниц были намного выше, чем у девушек в мини-юбках.

Некоторые прошедшие опрос женщины даже предположили, что из-за вульгарной одежды последние могут столкнуться с проблемами при устройстве на работу. Однако профессора университета, напротив, посчитали, что именно сексуальная внешность поможет им получить желаемую должность.

В январе 36-летняя жительница Великобритании провела эксперимент и выяснила, какая женская внешность нравится мужчинам больше всего. Женщина поочередно загружала свои фотографии с разной прической и в одежде разных стилей на сайт знакомств и отмечала, сколько пользователей захотят познакомиться с ней, просмотрев снимки.

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