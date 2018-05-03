«Стремный» пиджак с короткими рукавами прославил школьника

Американец Доньелл Мередит (Donyell Meredith) пришел на выпускной в пиджаке с короткими рукавами, который вызвал неоднозначную реакцию других школьников. Об этом сообщает Independent.
18-летний Мередит выложил фотографию в своем праздничном костюме в Twitter с подписью: «Можно купить дизайнерскую вещь, но стиль купить невозможно». По словам парня, серый костюм был куплен в магазине K&G Fashion, а затем он отнес его в ателье, чтобы укоротить рукава и брюки.
Многим понравился наряд выпускника, и они оставили одобрительные комментарии. «Не буду врать, когда я заметил твит про короткие рукава, я приготовился увидеть нечто ужасное, но на самом деле это оказалось не так», — писали одни.
«Возможно, это не то, что я надел бы сам, но мне нравится, что он выделяется из толпы. Ты не должен одеваться как все», — добавили другие.
Однако некоторые раскритиковали Мередита. «Извиняюсь, но это провал. Выглядит, будто он надел детский пиджак и слишком короткие штаны», — заявили другие комментаторы. Они также назвали костюм «безвкусным» и «стремным».
В итоге публикация выпускника собрала 20 тысяч лайков и две тысячи ретвитов.
В апреле пользователи Twitter высмеяли рэпера Канье Уэста за фотографию в синих пластиковых сандалиях (в России их иногда называют «сланцами») из коллекции Yeezy. «Сделать нечто уродливее кроксов сложно, но тебе это удалось», — написал один из комментаторов.