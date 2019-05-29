Одиноких женщин назвали самыми счастливыми людьми

Незамужние и бездетные женщины — самые счастливые люди в обществе, заявил психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики и политических наук Пол Долан. Об этом сообщает The Guardian.

По наблюдению ученого, большинство людей признают, что счастливы состоять в браке, если их супруг или супруга в момент опроса находятся рядом. Долан добавил, что в действительности от брака выигрывают только мужчины. «Они реже идут на риск, зарабатывают больше денег и дольше живут», — пояснил профессор. По его словам, женщины, напротив, не получают никакой пользы от замужества: «им приходится со многим мириться, и они раньше умирают».

Долан отметил, что многие одинокие женщины чувствуют себя несчастными потому, что в обществе укоренен стереотип о браке и детях как признаках успеха.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



