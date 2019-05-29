Стало известно число заказанных истребителей Су-35С

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам политика, в текущем году ВКС получат несколько машин раньше срока. Криворучко добавил, что предприятие-производитель данных истребителей Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КНААЗ) работает над модернизацией Су-35С с учетом опыта использования авиации в Сирии. На новых версиях машин будут применяться все типы авиационных ракет классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», пишет агентство.

Ранее сообщалось, что с 2012 года ВКС России получили более тысячи самолетов и вертолетов. «На новые типы воздушных судов, такие как самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолеты Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи», — сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

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