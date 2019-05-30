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«Мама года» зарезала мужа за запрет выпить алкоголь

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Хелена Карин Атай

В английском городе Бертли, графство Тайн-энд-Уир, лауреатку премии «Мама года» Хелену Карин Атай (Helena Karine Atay) признали виновной в непредумышленном убийстве мужа. Как сообщает Daily Mail, ссора произошла из-за алкоголя.

В ночь на 18 октября 2018 года 42-летняя Хелена собиралась выйти из дома и купить алкоголь. По ее словам, супруг Атакан (Atakan Atay) разозлился и набросился на нее с кулаками. В суде женщина призналась, что ударила мужа кухонным ножом в сердце из опасений за собственную жизнь. 45-летнему мужчине удалось добраться до телефона и вызвать неотложную помощь. Ранения оказались смертельными.

Полицейские прибыли на место и арестовали британку. Находясь в состоянии аффекта, она повторяла: «Мы просто поссорились, и все вышло из-под контроля». В ходе судебного слушания была предоставлена видеозапись произошедшего, подтверждающая, что Хелена действовала в рамках самообороны.

Ранее Хелена становилась «Мамой года» по версии местной газеты. Британка собрала 500 тысяч фунтов стерлингов (41 миллион рублей) на лечение дочери от нейробластомы (злокачественная опухоль симпатической нервной системы), однако врачам не удалось спасти девочке жизнь. После смерти дочери она пристрастилась к алкоголю.

Повторное слушание по делу назначено на пятницу, 31 мая.

В феврале сообщалось, что житель Тайваня убил себя, двух детей и жену после того, как супруга отказалась во второй раз увеличить размер груди. По словам старшего ребенка, мужчина потребовал от супруги, чтобы та снова легла под нож ради идеальных, по его мнению, пропорций тела. Однако она не захотела менять свою внешность и заявила, что хочет подать на развод.

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