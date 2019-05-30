Пэрис Хилтон оказалась любительницей париков

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон призналась в любви к парикам. Об этом она рассказала в интервью Entertainment Tonight.

В ее коллекции около 800 экземпляров различных цветов, размеров и форм. По словам Хилтон, она использует парики, когда хочет оставаться неопознанной фанатами во время посещений публичных мест. Например, она надевала парик во время визита в Диснейленд.

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«Когда я еду в какую-то страну или просто хочу остаться незамеченной, я просто надеваю короткий черный парик и гуляю, оставаясь идеально замаскированной», — рассказала журналистам Хилтон.

В 2018 году Хилтон выпустила коллекцию одежды совместно с брендом Boohoo. В нее вошли облегающие вечерние платья, летящие юбки-мини и пляжная одежда.

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