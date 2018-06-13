Пэрис Хилтон нашла себе новое применение

Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон совместно с брендом Boohoo выпустила новую линию одежды, сообщает Cosmopolitan.

«Я всегда любила быть трендсеттером, создавая свой собственный стиль. Я вложила всю себя в эту коллекцию, и она полностью отражает меня», — рассказала актриса.

По словам главы Boohoo Кэрол Кейн, в линейке, представленной 70 вещами, воплощены все любимые Пэрис Хилтон тенденции начала 2000-х годов. Среди них оказались облегающие вечерние платья, летящие юбки-мини и пляжная одежда.

Публикация от Paris Hilton (@parishilton) 12 Июн 2018 в 5:06 PDT

Коллекция появится в продаже 20 июня. Стоимость каждой вещи не превысит 100 долларов.

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В январе Пэрис Хилтон приняла участие в рекламной кампании шестой коллекции бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту. Ради этого она полностью перевоплотилась в образ жены Уэста, телеведущей Ким Кардашьян. Фотографии были опубликованы в Instagram с хештегом #KimClone. «Так здорово быть клоном Ким (#KimClone) в новой кампании YeezySeason 6», — прокомментировала снимки Хилтон.

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