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Пэрис Хилтон превратили в клон Ким Кардашьян

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Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон

Американская актриса и фотомодель Пэрис Хилтон приняла участие в рекламной кампании шестой коллекции бренда Yeezy, принадлежащего Канье Уэсту. Ради этого она полностью перевоплотилась в образ жены Уэста, телеведущей Ким Кардашьян. Фотографии были опубликованы в Instagram с хештегом #KimClone.

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«Так здорово быть клоном Ким (#KimClone) в новой кампании YeezySeason 6», — прокомментировала снимки Хилтон.

Пользователи отметили необычайное сходство, однако не преминули вспомнить историю взаимоотношений двух звезд. В начале своей карьеры Кардашьян работала ассистентом у Хилтон. «С чего тебе становиться ее клоном, если когда-то она таскала твою сумочку?» — задался вопросом один из комментаторов.

Пэрис Уитни Хилтон — американская актриса, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер, бывшая наследница семейной сети отелей Hilton Hotels. Известна участием в реалити-шоу «Простая жизнь» (2003—2007), в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи, а также громкими заявлениями и светскими скандалами.

Yeezy — коллаборация бренда adidas и рэпера Канье Уэста. Уэст начал карьеру дизайнера в 2015 году сотрудничеством с adidas Originals. Он выпустил уже несколько коллекций одежды и обуви, которые выходят ограниченным тиражом.

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