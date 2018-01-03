Пэрис Хилтон получила на помолвку кольцо с 20-каратным бриллиантом

Экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон получила на помолвку от своего жениха, актера Криса Зилки, кольцо из платины с 20-каратным бриллиантом грушевидной огранки. Об этом сообщает People.

Помолвка знаменитостей состоялась на горнолыжном курорте Аспен. Зилка преклонил колено перед своей невестой и сделал ей предложение прямо на склоне, когда оба были одеты в горнолыжные костюмы.

Платиновое кольцо, в котором грушевидный бриллиант-солитер весом 20 карат обрамлен камнями меньшего размера, актер выбрал с помощью ювелира и эксперта по драгоценным камням Майкла Грина (Michael Green). Стоимость украшения, по словам эксперта, составляет около двух миллионов долларов.

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«Пэрис рассказала Крису, что ей очень нравится кольцо ее матери с бриллиантом огранки "груша", — рассказал Грин. — И, когда Крис пришел ко мне, эта форма была его главным требованием. Так что грушевидная огранка устроила и жениха, и невесту».

Крис Зилка (настоящее имя — Кристофер Майкл Сеттлмайр) — американский актер и модель. Известен ролями в телесериалах «Тайный круг», «10 причин моей ненависти», «Социопат», а также в трилогии MTV «Уже можно. Но очень страшно!». Снимался для рекламных кампаний брендов Diesel и Calvin Klein.

Пэрис Уитни Хилтон — американская актриса, певица, автор песен, фотомодель, дизайнер, бывшая наследница семейной сети отелей Hilton Hotels. Известна участием в реалити-шоу «Простая жизнь» (2003—2007), в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи, а также громкими заявлениями и светскими скандалами.

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