Пэрис Хилтон объявила себя изобретателем селфи и попала под шквал критики

Пэрис Хилтон сообщила, что это она придумала селфи. Об этом Хилтон написала в своем Twitter.

Хилтон выложила свою фотографию вместе с Бритни Спирс и подписала: «11 лет, как мы с Бритни изобрели селфи».

Однако комментаторы с ней не согласились. Так, пользователь @JacobKai13 указал, что Пол Маккартни снимал себя в зеркале в 1962 году.

Один из давних поклонников актрисы заметил, что селфи на телефон-раскладушку ее персонаж Кейт делала еще в сериале «Одинокие сердца», который выходил в 2003-2007 годах. То есть раньше, чем был сделан снимок с Бритни Спирс.

Но еще раньше, чем Кейт, в начале 90-х годов селфи делал мистер Бин. Он использовал для этого старый Полароид.

Впрочем, желание запечатлеть себя было и у владельцев самых первых фотоаппаратов, заметил один из пользователей.

Пэрис Хиллтон не удалила свой твит и не стала ни с кем спорить в комментариях.