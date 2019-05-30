В бортовом журнале российской авиакомпании нашли молитву

В российской авиакомпании «ИрАэро» пояснили, как в бортовом журнале появилась молитва, фотография которой ранее появилась в СМИ. Глава пресс-службы «ИрАэро» Николай Бессонов объяснил появление молитвы в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, 90-й псалом размещается в бортовых журналах авиакомпании с начала выпуска издания, поскольку считается, что он покровительствует путешественникам.

Кроме того, Бессонов рассказал, что большинство самолетов в парке авиакомпании освящены. «Специально приглашали священнослужителей, которые проводили обряд. Почему бы и нет?» — ответил Бессонов, добавив, что это делается в рамках традиции.

Ранее издание DEITA.RU разместило снимок бортового журнала «ИрАэро», в котором на 164 странице напечатан текст молитвы.

В январе самолет авиакомпании Transavia совершил вынужденную посадку в Ницце из-за буйного пассажира, который оскорблял бортпроводников и кричал «Аллаху акбар». Инцидент произошел на борту лайнера, следовавшего из Парижа в Тунис. Невменяемый мужчина начал молиться в проходе, а когда бортпроводники остановили его, он разозлился.

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