Кремль допустил всплеск русофобских истерик в США

Электоральные циклы в США, как правило, сопровождаются выходом из ремиссии русофобских настроений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в четверг, 30 мая.

Представитель Кремля подчеркнул, что выборы в США являются внутренним делом страны, однако часто избирательные кампании сопровождаются «воспламенением новых русофобских истерик». При этом Песков выразил надежду на то, что во время предстоящей кампании этого не произойдет.

Выборы президента США пройдут в 2020 году. Аналитик CNN Стивен Коллинсон считает, что основным противником действующего президента Дональда Трампа станет бывший вице-президент США, демократ Джозеф Байден.

Американская сторона неоднократно обвиняла Россию в попытке повлиять на исход избирательного процесса в 2016 году.

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