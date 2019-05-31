Водитель автобуса оказался крупным партнером «Газпрома»

Конечным собственником компании, имеющей крупную долю в будущем главном подрядчике «Газпрома», является «обычный московский водитель» Сергей Фурин, пишет «Русская служба Би-би-си».

По данным издания, которое ссылается на источник, «имеющий доступ к базам персональных данных», Фурин работает водителем микроавтобуса в московской строительной компании «Гросс Груп». Ему принадлежит 96,15 процента в компании «МК-3», которая, в свою очередь, владеет долей в 26 процентов в «Газстройпроме» — недавно созданном предприятии, которое готовится выкупить основных подрядчиков «Газпрома».

Планируется, что основными акционерами «Газстройпрома» станут «Газпром» и Газпромбанк. Последний также принадлежит «Газпрому» напрямую, через дочерние компании и негосударственный пенсионный фонд «Газфонд», пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В частности, «Газстройпром» выкупит компании «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз», принадлежащие соответственно Аркадию Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Оба они находятся в западных санкционных списках, а потому деловые контакты с их бизнесом могут ударить по «Газпрому». В настоящий момент «Газстройпрому» уже принадлежит один из крупнейших подрядчиков газового холдинга — «Стройгазконсалтинг».

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