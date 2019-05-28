«Газпром» посоветовал Камчатке экономить газ

«Газпром» отметил высокий потенциал энергосбережения в Камчатском крае, передает «Интерфакс».

Отмечается, что с увеличением потребности необходимо рассматривать увеличение поставок газа. При этом, по оценке компании, 340 миллионов кубометров потребления для Петропавловска-Камчатского — это много.

Там указали, что если бы в регионе была программа по энергосбережению, то потребность в газе была бы значительно меньше.

«Мы с Минэнерго обсуждаем этот вопрос относительно того, чтобы включить механизмы энергосбережения в этом регионе», — сообщил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.

Отмечается, что потенциальный спрос на газ в Камчатском крае оценивается в 1,2 миллиарда кубометров в год. При этом добычу в регионе пока так и не удалось поднять выше 400 миллионов кубометров в год.

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