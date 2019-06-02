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На Украине пообещали восстановить снесенный памятник Жукову

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Бюст Георгия Жукова в Харькове

Снесенный националистами бюст маршала СССР Георгия Жукова в Харькове будет восстановлен за счет пожертвований. Об этом сообщил мэр города Геннадий Кернес, его слова приводит MediaPort.

«Я посоветовался с Хомутынником (депутат Верховной Рады Виталий Хомутынник — прим. «Ленты.ру»), и он говорил, что за счет фонда "Возрождение" восстановит памятник в ближайшее время», — сказал Кернес на съезде партии «Доверяй делам».

В свою очередь, депутат Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович обратился к властям Харькова с просьбой разрешить восстановить бюст Жукова за счет партии. Он также отметил, что правоохранительные органы никак не отреагировали на случившееся. «В Харькове нет ни МВД, ни СБУ, ни — самое главное — того человека, которого мы избрали президентом, ни его команды. Я с утра смотрю, что происходит — у меня какое-то шоковое состояние, связанное с тем, что мы вернулись опять на четыре года назад», — сказал Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Днем 2 июня представители Национального корпуса устроили акцию протеста против съезда политической партии «Доверяй делам» в Харькове. После этого радикалы отправились к находящемуся недалеко бюсту Жукова, надели на него веревки и повалили на землю. Полицейские сначала хотели помешать злоумышленникам, но потом отошли. Некоторые из силовиков снимали происходящее на телефон.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, предусматривающий, в частности, запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.

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