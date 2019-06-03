Женщина нашла давно потерянного брата и вышла за него замуж

Американка из штата Флорида вышла замуж за собственного брата, с которым она познакомилась уже во взрослом возрасте. Ее историю рассказало издание The Sun.

51-летняя Дебби Зутант (Debby Zutant) с трех лет росла в приемной семье. Когда женщине исполнилось 35, она наняла детектива, чтобы узнать, кто ее настоящие родители. Ему удалось вычислить их. При встрече с Зутант ее отец признался, что у нее есть единокровный 23-летний брат Джо. Женщина связалась с ним и договорилась о встрече.

Женщина призналась, что влюбилась в брата с первого взгляда, а он ответил ей взаимностью. Уже после второго свидания они провели ночь вместе, а через две недели после знакомства съехались. Пара десять лет скрывала отношения, опасаясь осуждения окружающих.

Зутант считает, что внезапно вспыхнувшая связь объясняется феноменом генетического сексуального влечения. Ряд исследователей считают, что при встрече во взрослом возрасте незнакомых прежде близких родственников между ними может возникнуть сильное влечение.

В 2015 году пара заключила брак, несмотря на то, что это запрещено законами штата. Так как у молодоженов были разные фамилии, регистраторы не заметили их родства.

В 2019 году Зутант и Джо расстались.

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