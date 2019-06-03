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«Пикник Афиши» попал в список Forbes

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Ежегодный музыкальный фестиваль «Пикник Афиши» оказался в списке лучших летних фестивалей Восточной Европы по версии Forbes. Полный перечень опубликован на сайте издания.

В заметке фестиваль обозначен как праздник, который проходит в московском парке Коломенском — «летней площадке русских царей». «В этом году Pusha-T разделит обязанности хедлайнера с Бастой (российским Jay-Z с собственным лейблом Gazgolder)», — говорится в материале.

Авторы советуют пометить в календаре дату проведения фестиваля — 3 августа — и рекомендуют его посетить тем, кто хочет насладиться популярными музыкальными композициями, понаблюдать за последними тенденциями моды и открыть для себя не затронутую массовым туризмом культуру.

В числе других лидеров в рейтинге оказались Open’er Festival (Польша), Atlas Weekend (Украина), Ultra Europe (Хорватия), Sziget Festival (Венгрия).

11 февраля сообщалось, что в 2019 году на «Пикнике Афише» организуют рэп-сцену, где выступят артисты творческого объединения Gazgolder. На площадке появятся все главные музыканты лейбла, такие как Баста, Matrang, Смоки Мо и T-Fest. Кроме того, на сцену выйдет Скриптонит со своим новым проектом

«Пикник Афиши» проводится ежегодно с 2004 года. В прошлом году на нем выступили Arcade Fire, Земфира, Монеточка, Rhye, Belle and Sebastian, Дельфин, Joey Bada$$ и Pharaoh. Купить билеты на концерт можно на официальном сайте.

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