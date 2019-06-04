Кремль отреагировал на запрос ключей шифрования у «Яндекса»

Вопрос о запросе ФСБ ключей шифрования у компании «Яндекс» находится вне компетенции Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 4 июня.
Он посоветовал журналистам обратиться за комментариями в Федеральную службу безопасности и правительство.
Ранее во вторник РБК сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования «Яндекс.Почты» и «Яндекс.Диска». Компания, по данным издания, ответила на запрос отказом, так как это может поставить под угрозу пароли пользователей.
Ранее за отказ передать ключи шифрования был заблокирован мессенджер Telegram.
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