Ручные крысы заразили девочку смертельно опасной болезнью

В американском городе Менифи, штат Калифорния, ручные крысы заразили восьмилетнюю хозяйку смертельно опасной болезнью. Об этом сообщает NBC Bay Area.

Крысы с кличками Шелл и Оникс жили у ребенка в течение двух лет. Хотя они не кусались, болезнетворные бактерии, содержавшиеся в слюне и моче питомцев, все же попали в организм девочки через царапину. В результате она заболела так называемой лихорадкой от укуса крыс.

На коже ребенка появилась сыпь, температура подскочила до 40 градусов, а сильная боль в суставах мешала ходить. «Было очень страшно и тяжело смотреть», — рассказала ее мать. Девочка попала в больницу, но уже через неделю пошла на поправку. После этого случая семья решила избавиться от ручных крыс и подыскивает для них новых хозяев.

Лихорадку от укуса крысы вызывают бактерии Streptobacillus moniliformis и Spirillum minus. В зависимости от возбудителя, ее называют либо стрептобациллез, либо содоку. Без своевременной медицинской помощи возможны опасные осложнения и смерть. Летальность болезни составляет около десяти процентов.

В 2018 году сообщалось, что житель американского города Вест-Бенд, штат Висконсин, остался без рук и ног из-за собачьих бактерий. Инфекция привела к уменьшению кровяного давления в организме мужчины. Из-за плохого кровоснабжения ткани стали отмирать, началась гангрена. В результате конечности пришлось ампутировать.

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