Воробьев представил Орешкину цифровые проекты Подмосковья

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продемонстрировал министру экономического развития России Максиму Орешкину цифровые проекты региона. Презентация состоялась в рамках Петербургского международного экономического форума, передает корреспондент «Ленты.ру».

В частности, на подмосковном стенде Воробьев показал возможности центра управления регионом и портала об инвестиционном потенциале области. Последний позволяет просмотреть все доступные меры господдержки для того или иного бизнеса, кадастровые данные, а также почитать истории успеха бизнес-проектов на территории области.

После осмотра цифровых проект Орешкина угостили подмосковным сыром.

Центр управления регионом открылся в марте. В нем работают 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей, в частности, с портала «Добродел».

В феврале президент «Сбербанка» Герман Греф назвал Московскую область одним из лидеров цифровизации в стране.