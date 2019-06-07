Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с «ВЭБ.РФ»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о сотрудничестве с председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорем Шуваловым. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 7 июня.

Документ предусматривает создание условий, стимулирующих комплексное развитие городов Подмосковья. В частности, речь идет о модернизации дорожно-транспортной, топливно-энергетической областей, сферы ЖКХ.

«Мы аккумулируем лучший международный и отечественный опыт в сфере инвестиций, развития городов, модернизации инфраструктуры, раскрытия экспортного потенциала, — сказал Шувалов на полях Петербургского международного экономического форума.

Он также назвал Подмосковье одним из самых динамично развивающихся регионом страны.

Накануне Андрей Воробьев на полях экономического форума подписал соглашение, предусматривающее внедрение проекта «Умный город» на территории Дубны, Ивантеевки и Реутова.