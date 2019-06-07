Воробьев договорился о создании в регионе сотен новых рабочих мест

Подписанные губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым соглашения в рамках Петербургского международного экономического форума позволят создать около двух тысяч рабочих мест. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном правительстве.

Речь идет о договоренностях от 7 июня. Так, в Ступине построят производство легких самолетов Victory, создадут учебный центр для пилотов, предприятия техобслуживания и ремонта воздушных судов. Ожидается, что общее число созданных рабочих мест составит одну тысячу.

В Щелкове создадут 180 рабочих мест, благодаря запуску производственного комплекса по созданию спутников связи и дистанционного зондирования Земли.

В Луховицах построят 3-ю очередь тепличного комплекса для круглогодичного выращивания овощей. Число рабочих мест — 220.

Более 500 мест создадут в результате строительства гостиничного комплекса в Котельниках. В проект инвестируют пять миллиардов рублей.

Также подписано соглашение об информационном сотрудничестве с Администрацией Ненецкого автономного округа.